Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что если бы президент США Джо Байден следовал принципам и взглядам российского лидера Владимира Путина в отношении палестино-израильского конфликта, то трагедии в регионе можно было бы избежать.
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