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В Госдуме увидели серьёзные противоречия в подходах Зеленского

В Госдуме увидели серьёзные противоречия в подходах Зеленского

Депутат Чепа высказался о политике киевской администрацииРанее появилась информация, что Владимир Зеленский хочет прекратить огонь на конкретных участках фронта.

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