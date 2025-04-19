Военный корреспондент RT Arabic снялся в документальном фильме

Корреспондент RT Arabic Хасан Насср снялся в документальном фильме «Реверс». Картина посвящена иностранным журналистам, работающим в регионе, и местным жителям, пережившим многолетние атаки украинских сил.
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