Психолог назвала причину склонности мстить за измену у женщин

Многие женщины сразу после столкновения с изменой расстаются с партнерами и пытаются жить дальше, кто-то ради сохранения отношений прощает инцидент, но третий тип стремится отомстить мужчине за причиненную боль.
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