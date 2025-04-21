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Психолог назвала причину склонности мстить за измену у женщин

Психолог назвала причину склонности мстить за измену у женщин

Многие женщины сразу после столкновения с изменой расстаются с партнерами и пытаются жить дальше, кто-то ради сохранения отношений прощает инцидент, но третий тип стремится отомстить мужчине за причиненную боль.

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