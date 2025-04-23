Нижегородские ИТ-компании смогут вернуть 100% НДФЛ за привлеченных специалистов из других стран

Правительство Нижегородской области расширило список потенциальных получателей меры поддержки по возмещению компаниям и предпринимателям, ведущим свою деятельность на территории Нижегородской области, НДФЛ за привлеченных ИТ-специалистов.
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