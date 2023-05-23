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Американский адмирал Гилдей: дефолт может обернуться катастрофическими последствиями для ВС США

Американский адмирал Гилдей: дефолт может обернуться катастрофическими последствиями для ВС США

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей на мероприятии Совета по международным отношениям заявил, что возможный дефолт по госдолгу Соединенных Штатов может привести к катастрофическим последствиям для американских военнослужащих.

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