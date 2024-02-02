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Особенности американской политической цензуры. Часть №1

Особенности американской политической цензуры. Часть №1

Интересные выдержки из доклада Конгресса США об организации и структуре политической цензуры в США.Все цитаты взяты из переведенного отчета комитета по судебной власти и специальным комитетом по вооружению федерального правительства.

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