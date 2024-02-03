МИД РФ: удар по Лисичанску был нанесен вооружениями Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что террористическая атака Киева на жилые районы Лисичанска, по предварительным данным, была проведена с использованием вооружений, поставленных из стран Запада.
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