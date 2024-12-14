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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сунесс о спаде «Сити»: «Снизилась интенсивность при игре без мяча. Соперники легко выходят из-под прессинга, и команда выглядит уязвимой» 

«Гвардиола, похоже, уже все перепробовал, и результаты «Сити» – это знатный щелчок по носу. Одна победа в 10 матчах – это больше, чем спад.

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