Врач Соколов: гипертония постепенно разрушает организм

Высокое давление может годами незаметно разрушать организм. Когда появляются симптомы вроде головной боли, мелькания "мушек" перед глазами или одышки, это означает, что сосуды уже получили серьезные повреждения.
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