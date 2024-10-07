США захлебнулись иранской нефтью

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Сгенерировано ИИ 63,7K прочтений Вчера Сергей Савчук Наземное вторжение Израиля в Южный Ливан и предшествовавший этому массированный ракетный обстрел со стороны Ирана резко сместили фокус мировой политики на Ближний Восток.
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