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Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади

Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади

Генеральная репетиция парада Победы в Москве началась 5 мая. Как сообщил корреспондент 360.ru Дмитрий Степанищев, на главной площади страны собрались жители и гости столицы, чтобы полюбоваться зрелищным шествием.

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