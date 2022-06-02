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В Тюменской области полицейские пресекли реализацию немаркированной табачной продукции

В Тюменской области сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе оперативной работы выявили факт незаконного оборота немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, предназначенной для последующей реализации.

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