В Тюменской области полицейские пресекли реализацию немаркированной табачной продукции

В Тюменской области сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе оперативной работы выявили факт незаконного оборота немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, предназначенной для последующей реализации.
В Тюменской области сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе оперативной работы выявили факт незаконного оборота немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, предназначенной для последующей реализации.
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