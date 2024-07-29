Власти России предложили альтернативу подорожавшим перелетам

Власти России нашли замену подорожавшим авиаперелетам. На оперативном совещании с вице-премьерами 29 июля глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о включении проекта высокоскоростной магистрали «Москва-Санкт-Петербург» в перечень самоокупаемых.
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