Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Долин
    да  мозги  набекрень у  всей  украиныУбита за любовь к...
  • Александр Конкин
    Уже привычно стало видеть, что как только мерзавец, так начинает хаять СССР..!Коррупция при Ста...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Так это именно НАТО продвигался к границам России, не наоборот Россия к границам НАТО. Улавливаете разницу или сов...Politico: в НАТО ...

"Бездетные семьи должны платить налог 30-40 тысяч рублей"

"Бездетные семьи должны платить налог 30-40 тысяч рублей"

Avia.pro - СМИ "Бездетные семьи должны платить налог 30-40 тысяч рублей. И даже те, кто не может иметь детей по медицинским показателям" - иректор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает, что бездетные семьи должны платить по 30-40 тысяч рублей — на содержание “дополнительного“ ребёнка в чужой семье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Лушанова
В России был налог на бездетность. Все новое - давно забытое старое. А самое смешное то, что платить налог надо было сразу после регистрации брака. Ну а теперь, наверное, &quot;привяжут&quot; его к возрасту
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх