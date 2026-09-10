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Греция заплатила €3 млрд за системы ПРО и попала в зависимость от Израиля

Греция заплатила €3 млрд за системы ПРО и попала в зависимость от Израиля

Правительство Греции с большой помпой преподнесло заключение крупной сделки с Израилем по закупке систем ПВО/ПРО под общим названием «Щит Ахилла» на сумму €3 млрд.

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