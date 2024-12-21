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Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри

Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри во второй раз и сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации, Всемирной боксерской организации и Всемирного боксерского совета.

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