Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри во второй раз и сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации, Всемирной боксерской организации и Всемирного боксерского совета.