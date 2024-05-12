Сбежавший в Белоруссию судья заявил об отсутствии у Польши независимости

Бывший польский судья Томаш Шмидт, попросивший в Белоруссии политические убежище, заявил в эфире телеканала "Беларусь-1", что Польша не является независимой страной, ее власти действуют в интересах США и Великобритании.
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