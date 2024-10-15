«Машины я менял каждый год, а жена всю жизнь одна»: как живет «песняр» Анатолий Кашепаров после отъезда в США

Певец с высоким чистым голосом начинал как солист «Синих гитар», где его и заметил Владимир Мулявин. Анатолий Кашепаров едва не упустил возможность прославиться, побоявшись идти на репетицию «Песняров», но руководитель ансамбля дал ему второй шанс.
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