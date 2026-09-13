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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо о Сайнсе: «Предпочитаю, чтобы меня не выдавливали в стену на скорости в 340 км/ч – хочется живым доехать до финиша»

Пилот « Астон Мартин » Фернандо Алонсо посчитал крайне агрессивными действия соотечественника из « Уильямса » Карлоса Сайнса на домашнем Гран-при Испании .

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