В Твери остановили пьяного водителя

В Твери инспекторы ДПС на Волоколамском проспекте остановили пьяного водителя. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада», за рулем которого находился 27-летний житель Твери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии