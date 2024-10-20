Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву в бою за титул чемпиона IBF

ТАСС/dpa/picture-alliance/Hannes P Albert Российский боксер Бахрам Муртазалиев защитил титул чемпиона по версии IBF в первом среднем весе, одолев в бою представителя Австралии Тима Цзю – сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.
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