Telegraph: операция в Курской области может стать самой дорогой ошибкой ВСУ

Операция Украины в Курской области, возможно, стала самой дорогой ошибкой украинского командования. Такое мнение выразил отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп в статье для газеты The Daily Telegraph, передает ТАСС.
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