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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин не включил «Спартак» в тройку лучших клубов в 2024-м: «Зенит», «Динамо», «Краснодар» – основные команды»

«В РПЛ однозначно лучшей команды нет. Где-то «Зенит» хорошо играл, где-то «Динамо», а где-то «Краснодар».

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