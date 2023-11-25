В Архангельске и Приморском районе водным транспортом воспользовались более 360 тысяч пассажиров

О завершении навигации для пассажирских теплоходов накануне сообщило региональное министерство транспортаО завершении навигации для пассажирских теплоходов накануне сообщило региональное министерство транспортаТак, с 3 мая по 11 ноября по межмуниципальным маршрутам между Архангельском и Приморским районом перевозчиком было выполнено более восьми тысяч рейсов, которыми воспользовались более 360 тысяч пассажиров.