В Архангельске и Приморском районе водным транспортом воспользовались более 360 тысяч пассажиров

О завершении навигации для пассажирских теплоходов накануне сообщило региональное министерство транспортаО завершении навигации для пассажирских теплоходов накануне сообщило региональное министерство транспортаТак, с 3 мая по 11 ноября по межмуниципальным маршрутам между Архангельском и Приморским районом перевозчиком было выполнено более восьми тысяч рейсов, которыми воспользовались более 360 тысяч пассажиров.
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