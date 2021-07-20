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НЕ МОГУ ОТПУСТИТЬ

НЕ МОГУ ОТПУСТИТЬ

"Катя, здравствуй. Дай мне пинок, волшебный пинок, чтобы у меня тоже в голове все на место встало.

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Vera Dobryagina
Разнесли дуру в пух и прах)))
Елена
И поделом!!! На хрена такое "счастье" надо? Где у этой бабы мозги?
Vera Dobryagina
Да расплавились от жары, наверное)))
Анна Anmi
Я когда прочитала название поста, подумала, что жена не может пережить смерть мужа. Но как начала смотреть текст - с каждым предложением все больше и больше ох-вала! Плохое слово, но по другому не скажешь!!!
Анна Anmi
Ну вот как ЭТО назвать???? Хуже наркомании ((

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