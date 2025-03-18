Интересная история про камуфляж

Работал когда-то в госзакупках на маленьком госпредприятии. Пришли ко мне из отдела, которому положено в тёплый период года по лесам шароёбиться, ТЗ принесли, на закупку противоэнцефалитных костюмов (без них по лесам шароёбиться не положено, клещ не дремлет!).
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