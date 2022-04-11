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Минобороны: военные РФ ударили по базе ремонта украинского вооружения

В мастерской ремонтировали составляющие «Бук-М1» и «Оса-АКМ». Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время утреннего брифинга сообщил о достижениях российской армии на Украине за минувшие сутки.

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