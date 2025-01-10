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Царьград

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Суд отклонил иск Бакальчука по сделке Wildberries на миллиарды рублей

Суд отклонил иск Бакальчука по сделке Wildberries на миллиарды рублей

Арбитражный суд Московской области не удовлетворил иск Владислава Бакальчука о признании сделки Wildberries с компанией РВБ недействительной, указав на отсутствие доказательств ущерба.

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