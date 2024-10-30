Командование ВСУ отправило группу солдат оборонять посёлок, уже занятый Россией

Командование 113-й бригады территориальной обороны Украины отправило солдат защищать посёлок Золотая Нива, который уже был занят ВС России, заявил украинский военнопленный, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона бригады Александр Долматов.
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