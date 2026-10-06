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Царьград

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Одинаковые калории — разный эффект: учёные раскрыли, как обработка пищи меняет её действие на организм

Одинаковые калории — разный эффект: учёные раскрыли, как обработка пищи меняет её действие на организм

Исследователи пришли к выводу о том, что при одинаковых калориях еда даёт разный эффект — всё дело в её обработке.

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