Лидер США допустил расширение конфликта. В скором времени вся Европа может оказаться под угрозой, если проводимая Россией СВО будет успешной, и конфликт на Украине начнет расширяться.
Байден заявил, что Россия угрожает Европе
Комментарии
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Samarium
Этот деятель уже давно в другой реальности находится...И рулит этой страной совсем не он....
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14 час.
Сергей Дмитриев
Харакатерно спекулятивное заявление прожжённого политикана.
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14 час.
Ольга Каширина
Самая главная угроза - это дедушка вместе с Альцгеймером.
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13 час.
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