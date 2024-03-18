Су-34 обрушили ФАБ-500 на головы боевиков на Южно-Донецком направлении

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении в зоне проведения спецоперации.
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