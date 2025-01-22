в России хотят переименовать Черное море: документ с инициативой уже отправлен

Идею выдвинул депутат Денис Буланов. Он задаётся вопросом: "Почему это возможно для Трампа, а для нас — нет?" Согласно "Повести временных лет", в XIV–XVI веках Чёрное море (или Понтийское) именовалось Русским.
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