Ван И обсудит с Шойгу вопросы, затрагивающие интересы безопасности КНР и России

Руководитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И обсудит с секретарем Совбеза Российской Федерации Сергеем Шойгу на встрече в Пекине вопросы, затрагивающие интересы стратегической безопасности двух стран.
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