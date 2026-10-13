Премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем заявил, что выход страны из Евросоюза (ЕС) произошел из-за влияния России на референдум 2016 года.
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