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Пятый канал

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Премьер-министр Великобритании заявил, что Brexit случился из-за России

Премьер-министр Великобритании заявил, что Brexit случился из-за России

Премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем заявил, что выход страны из Евросоюза (ЕС) произошел из-за влияния России на референдум 2016 года.

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