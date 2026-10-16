Садовые товарищества Владимирской области накопили перед «Энергосбыт Волга» долг за электроэнергию свыше 42 миллионов рублей, причём крупнейшие неплательщики находятся в Кольчугинском районе — «Мелиоратор», «Белая речка» и «Барвиха».
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