В России создали платформу "Сферум" для безопасного общения школьников

Общение школьников в интернете стало в разы безопаснее и все благодаря российским разработчикам. Специалисты VK и Минцифры создали платформу "Сферум", где ученики могут не только переписываться, но и получать дополнительные знания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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