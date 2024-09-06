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В России создали платформу "Сферум" для безопасного общения школьников

Общение школьников в интернете стало в разы безопаснее и все благодаря российским разработчикам. Специалисты VK и Минцифры создали платформу "Сферум", где ученики могут не только переписываться, но и получать дополнительные знания.

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