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Закон, порядок, государство

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Начальник областного главка полиции исполнил мечту юного нижегородца

Начальник областного главка полиции исполнил мечту юного нижегородца

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев совместно с председателем Общественного совета при ГУ, почетным гражданином Нижнего Новгорода Вадимом Гребенщиковым выбрали на интерактивной новогодней ёлке шар 14-летнего мечтателя Руслана Зиганшина.

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