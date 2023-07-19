Лимонный пирог на кефире: как порадовать семью на скорую руку

При мыслях о простой выпечке многих посещают мысли о шарлотке. И действительно, что может быть проще, чем нарезать яблоки и залить тесто? Раньше я была в числе тех, кто думал так же.
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