© Alfonso Soler/Shutterstock/FOTODOMУ здорового мужчины дополнительное введение тестостерона сверх физиологической нормы не приводит к пропорциональному росту силы, но зато создает массу побочных эффектов, заметил в беседе с «Газетой.
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