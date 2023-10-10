18 человек, которые по чистой случайности заметили то, от чего сердце начинает биться чаще

В суете будних дней мы не замечаем чудесных вещей, которые происходят прямо под носом. И только лишь, случайно включив свою внимательность, или присматриваясь к уже сделанным фото, мы обнаруживаем нечто потешное, занятное или даже чуточку жуткое.