Памятная акция состоялась в Алексеевском районе

В Алексеевском районе на территории памятника Сотрудникам, студентам и слушателям финансового института и жителям Ростокинского (Алексеевского) района — участникам Великой Отечественной войны состоялась памятная акция, посвященная 83-й годовщине создания в стране дивизии народного ополчения.
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