Как преобразуется предмет «Защита Украины» в школах рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, 2 августа на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Украинских школьников будут учить минному делу и управлению дронами
Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Слышь, пердоавтор, в СССР в Средней школе преподавали НВП ВСЕМ ДЕТЯМ старших классов. И изучали мы не только это (кроме управления дронов), мы ВСЕ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ И УБИВАТЬ ВРАГОВ КАПИТАЛИСТОВ! При этом выживать самим. Многое конечно зависило от того, кто у тебя Военрук. Я в Советскую Армию попал уже подготовленный. Кстати сейчас подобный предмет возрождают в российских школах вместо ОБеЖе.
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