Украинских школьников будут учить минному делу и управлению дронами

ЭЩ

Эдуард Щетинин

Слышь, пердоавтор, в СССР в Средней школе преподавали НВП ВСЕМ ДЕТЯМ старших классов. И изучали мы не только это (кроме управления дронов), мы ВСЕ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ И УБИВАТЬ ВРАГОВ КАПИТАЛИСТОВ! При этом выживать самим. Многое конечно зависило от того, кто у тебя Военрук. Я в Советскую Армию попал уже подготовленный. Кстати сейчас подобный предмет возрождают в российских школах вместо ОБеЖе.