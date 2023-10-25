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SPLETNIK

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Джулия Фокс заявила, что Ким Кардашьян спровоцировала её разрыв с Канье Уэстом

Джулия Фокс заявила, что Ким Кардашьян спровоцировала её разрыв с Канье Уэстом

Джулия Фокс заявила, что Ким Кардашьян спровоцировала её разрыв с Канье Уэстом, с которым актриса недолго встречалась после их развода.

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