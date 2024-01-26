РИА Новости: в Шереметьеве задержали пассажира с муляжом гранаты

В аэропорту Шереметьево задержали человека, у которого в багаже нашли муляж боевой гранаты Ф-1. «При прохождении досмотра в Шереметьеве задержан пассажир, в багаже которого нашли гранату Ф-1», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.