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РИА Новости: в Шереметьеве задержали пассажира с муляжом гранаты

РИА Новости: в Шереметьеве задержали пассажира с муляжом гранаты

В аэропорту Шереметьево задержали человека, у которого в багаже нашли муляж боевой гранаты Ф-1. «При прохождении досмотра в Шереметьеве задержан пассажир, в багаже которого нашли гранату Ф-1», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

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