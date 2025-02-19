В России могут ввести ограничение скорости на арендованных машинах

Автоматическое ограничение скорости на арендованных машинах могут ввести в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге вынесли на обсуждение предложение об автоматическом ограничении скорости в машинах через каршеринговых операторов.
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