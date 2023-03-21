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Как монголы изменили исторический путь Руси

Как монголы изменили исторический путь Руси

Написано огромное количество работ: научных и художественных, о том, что «если бы все русские земли объединились, то они бы смогли противостоять» татаро-монголам.

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