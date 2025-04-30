Захарова раскрыла появление надписи «Россия рулит» на машине Лаврова

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что надпись «Россия рулит» на машине главы ведомства Сергея Лаврова появилась как шутка коллег, которые находились за рулем«Я раскрою секрет: это не продуманный пиар-ход или какое-то желание выделиться.