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Захарова раскрыла появление надписи «Россия рулит» на машине Лаврова

Захарова раскрыла появление надписи «Россия рулит» на машине Лаврова

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что надпись «Россия рулит» на машине главы ведомства Сергея Лаврова появилась как шутка коллег, которые находились за рулем«Я раскрою секрет: это не продуманный пиар-ход или какое-то желание выделиться.

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