Новости, события, факты

146 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    ...  Вчи мову Курво ...Рынок труда Польш...
  • Natalija Osminina
    Понятно.. задача Запада уничтожить украинцев до последнего человека.Американские инст...
  • Natalija Osminina
    Столтенберг - идиот. Ему в банк надо идти, засиделся, клерк. У него все в башке перевернуто с ног на голову. Конфликт...НАТО призвало не ...

Как разваливали КГБ СССР

Как разваливали КГБ СССР

25 сентября 1991 года Горбачев поручил Бакатину разорвать межреспубликанские связи Комитета госбезопасности СССР В США и Великобритании имя Вадима БАКАТИНА сегодня знает гораздо больше людей, чем в России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх